Вашингтон, 30 апреля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Западные компании в последнее время всё чаще обращаются в юридические фирмы по вопросам возобновления работы с Россией. Об этом говорится в материале, опубликованном в The Financial Times (FT).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как отмечается, в числе таких организаций — трейдеры сырьевыми товарами, страховые компании и судоходные группы. Все они готовятся к возможной в недалеком будущем отмене США антироссийских санкций.

Юридические консультанты отмечают, что сейчас западные компании стремятся узнать о возможности структурировать свою деятельность для восстановления торговли с российскими компаниями в случае ослабления американских ограничений против Москвы. При этом они стараются учитывать, что санкции ЕС и Великобритании останутся в силе.

По словам партнера и специалиста по санкциям в юрфирме HFW Дэниела Мартина, исторически так сложилось, что западные компании подстраивались под санкционный режим Вашингтона. При этом в вопросе европейских и британских ограничительных мер руководство организаций задумается, на кого им следует ориентироваться в сложившейся ситуации.

Мартин также утверждает, что западные компании в первую очередь задаются вопросом о том, насколько выгодным для них станет возобновление торговых отношений с РФ, если учитывать, что могут возникнуть связанные с европейскими санкциями издержки.

В то же время партнер юрфирмы Reed Smith Ли Ханссон считает, что возможное в теории ослабление американских санкций больше заинтересует азиатские и ближневосточные компании, которые уже ведут бизнес в РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон не вводит новые санкции против РФ. По его словам, американская администрация не делает этого из соображений не навредить процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.

28 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своей лекции в рамках просветительского марафона общества «Знание» сообщил, что западные страны ввели против РФ около 30 тыс. санкций, но, несмотря на это, российская экономика не только выстояла, но и показала рост.

10 апреля РБК сообщил, что правительство разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. По данным источника, в числе базовых условий фигурируют отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию ВСУ или нежелательных организаций.

19 апреля президент РФ Владимир Путин поручил утвердить и регулярно актуализировать реестр компаний из недружественных стран, которые сократили присутствие своего бизнеса в России после начала СВО.