Москва, 30 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Более 5,5 тыс. ветеранов спецоперации получили высокотехнологичную нейрохирургическую помощь и прошли реабилитацию в рамках совместной программы «Народного фронта» и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФРКЦ РР). Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ОНФ.

РИА Новости/Сергей Тарасов

Программа «Возвращение» стартовала в августе 2023 года. Ее главными целями стали создание системы эффективной помощи ветеранам СВО, предотвращение тяжелых последствий ранений и максимально гармоничная адаптация ветеранов к мирной жизни.

«За время работы программы «Возвращение» нам удалось спасти более 5,5 тыс. ветеранов. Это главный результат и главный посыл нашей работы — жизнь каждого бойца», — отметил директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко.

Всего специалисты провели почти 840 нейрохирургических операций, около 500 хирургических. Врачи 70 раз делали пластику сложных дефектов костей черепа, применяя технологию 3D-моделирования.

Также медики провели более 60 операций по имплантации электродов для стимуляции спинного мозга, свыше 70 раз делали сложнейшие микрохирургические операции для восстановления периферических нервов, которые были повреждены минами или огнестрельным оружием.

Сейчас в федеральном центре реаниматологии и реабилитологии лечение проходят почти 150 ветеранов спецоперации. Среди них боец с позывным Богомол. Военный был ранен во время выполнения боевой задачи. На автомобиль, в котором находился боец, украинский дрон сбросил снаряд.

«Всё шло по плану, и вдруг я увидел вспышку. Взрыв. Водитель оказался подо мной, а я тогда не понимал, что со мной произошло. Мы выбрались из кабины и дошли до ближайшего нашего подразделения, где можно вызвать эвакуацию. Ногами дошли. Наверное, минут 30 добирались, прятались по посадке, пока вокруг летали беспилотники-разведчики. Это сложно объяснить. Ты не понимаешь, что происходит. Ты должен идти. А кровь я просто вытирал. Только сильно позже понял, что со мной случилось. Разговаривать я не мог, ходить не мог, писать не мог, ничего не помнил», — рассказал он.

В ФНКЦ РР врачи провели бойцу сложнейшую операцию, удалили часть разрушенных костей черепа, вывели бойца из комы. Этого удалось достичь за два неполных месяца.

«Теперь я двигаюсь, хожу. Врачи меня вытащили. Но и у меня самоцель есть: я должен ходить, должен говорить, должен работать. У меня цель — приносить пользу обществу, помогать людям. Если ты выжил — то ты обязан это делать. Просто такая работа у нас. Служить Родине», — рассказал военный.

Еще один пациент центра — Александр. Он пострадал от украинского беспилотника. Всё, что происходило с ним после взрыва, знает только со слов товарищей. Его с большой кровопотерей эвакуировали в Симферополь, а оттуда — в Московскую область.

«Где-то месяц я пробыл в реанимации, в коме. У меня было очень тяжелое ранение. Но здесь меня уже хорошо «подремонтировали». Хожу своими ногами и, надеюсь, буду быстро ходить. Страшно не было. Врачи меня успокоили. Посмотрел — ноги целые. Голова немного помятая, но это поправимо», — рассказал он.

Военный планирует после восстановления вернуться на фронт.

Заведующий отделом нейрореабилитации и реабилитационных технологий НИИ реабилитологии им. проф. И. В. Пряникова ФНКЦ РР Дмитрий Иванов рассказал, что пациенты поступают в центр в крайне тяжелом состоянии — в коме, без сознания или на искусственной вентиляции легких.

«Там с ними с первых дней работают не только реаниматологи, но и члены реабилитационной команды: специалист по физической реабилитации, психологи, нейропсихологи, эрго-терапевты и это несмотря на то, что пациент в этот момент находится без сознания. Наши специалисты заставляют «видеть, слышать, чувствовать» пациента, который находится в состоянии комы», — пояснил врач.

За время существования программы была налажена работа со всеми необходимыми ведомствами и структурами, разработаны наземные и воздушные маршруты эвакуации раненых, созданы медицинские бригады, которые могут выезжать из центра на места.

«Народный фронт» поддерживает больницы, где медики центра проводят операции, активисты привозят туда гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей.

После реабилитации большинство пациентов возвращаются к обычной жизни.

19 апреля Минобороны РФ сообщило, что в России начали работу 12 реабилитационных центров для участников спецоперации. В них специалисты персонально сопровождают каждого бойца СВО, пока он проходит лечение и восстановление. Для всестороннего восстановления в центрах установлены барокамеры, кабинеты виртуальной реальности и устройства для локомоторной терапии.

10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Главой комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В тот же день по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава российского государства подписал ряд поручений, в том числе по разработке минимального регионального стандарта соцпомощи бойцам спецоперации.

За два года своей работы фонд откликнулся на более чем 2 млн запросов о помощи участникам и ветеранам СВО. Свыше 175 тыс. ветеранов смогли получить необходимую им медицинскую поддержку.

26 марта Путин подчеркнул, что власти РФ должны выполнить свой долг перед участниками СВО, их семьями и детьми. Он добавил, что государство сделает все, чтобы помогать людям, которые оказывают поддержку участникам СВО.