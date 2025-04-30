Москва, 30 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» к началу гриль-сезона расширила ассортимент линейки продуктов из свинины. Этот вид мяса наиболее популярен для приготовления шашлыков.

Пресс-служба группы «Черкизово»

«С каждым годом потребители все чаще выбирают готовые решения для гриля — это удобно, быстро, вкусно и гарантирует отличный пикник на природе. Группа «Черкизово» видит значительный потенциал в сегменте гриль-продуктов и постоянно расширяет ассортимент», — заявила директор по маркетингу (категория «Свежая продукция») группы «Черкизово» Виктория Балтайс.

Она добавила, что новинки подходят для приготовления не только на открытом огне, но также в духовке или на сковороде.

Пресс-служба группы «Черкизово»

Среди российских покупателей растет популярность готовой продукции в маринаде, и компания представила две новинки в этой категории. Первая — это шашлык «Черкизово Премиум» в умеренно пряном соусе барбекю от Heinz. Вторая новинка в соусе — стейк «Черкизово Премиум» из свиной корейки с косточкой.

Третья новинка в ассортименте — свиные отбивные из карбонада. Этот продукт выпускается без готового маринада. Еще одно пополнение в коллекции гриль-продуктов — купаты экстра под брендом «Черкизово». Это одно из самых бюджетных предложений в категории колбасок от компании.