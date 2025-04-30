Киев, 30 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Среди украинских детей наблюдается популярность русскоязычного контента на видеохостинге YouTube. Об этом 30 апреля заявил глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, будущее Украины как государства в данный момент находится в плоскости детского контента.

«Россия, к сожалению, оккупировала детский YouTube игровым контентом, шортс (формат коротких видео на YouTube. — Прим. ред.) переполнен их продуктом… Дети, которые сейчас потребляют продукт российской культуры и смыслов, через 10-15 лет будут решать будущее страны», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, среди украинских детей очень популярны русскоязычные видео о компьютерных играх, а украинские патриотические блогеры не занимают эту нишу, потому что работают на интересующуюся в первую очередь политикой старшую аудиторию.

По утверждению главы центра, у киевского режима нет бюджетных средств для запуска собственной «контрпропаганды» среди детей, однако есть надежда на то, что уже действующие производители проукраинского контента сменят вектор работы.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка для того, чтобы они забыли его «на веки вечные». По его утверждению, это также поможет ребенку чувствовать себя украинцем.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что денацификация Украины нужна для того, чтобы никто не мог бить детей за использование русского языка. Дипломат подчеркнула, что гордость за страну нельзя воспитать насилием и такие методы будут только вредить.

Позднее, 30 апреля, Захарова отметила, что якобы вовлеченные в украинскую ситуацию правозащитные организации и деятели культуры Запада замалчивают звучащие на Украине угрозы в адрес русскоязычных детей. Она отметила, что все высказывания представителей западной элиты про Украину были сделаны «под методичку».

Украинские власти после госпереворота в 2014 году начали борьбу со всем связанным с Россией. Так, в 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

В октябре 2024 года украинское министерство образования и науки поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах. Перед этим киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине в апреле пришел к выводу, что принятый на Украине закон «О национальных меньшинствах» от 2022 года дискриминирует русскоязычных.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Киев вместе со своими западными хозяевами пытаются уничтожить на Украине всё русское, однако у такой политики нет и не может быть будущего. Киев попытался запретить русскую культуру в новых регионах РФ до их воссоединения с Россией, однако жители этих территорий сохранили родной язык.