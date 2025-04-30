Вашингтон, 30 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Власти Украины готовы подписать с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых уже 30 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

«Проект соглашения, который предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, был завершен и может быть подписан уже в среду», — говорится в материале.

По информации издания, Министр экономики Украины Юлия Свириденко уже отправилась в США чтобы подписать соглашение.

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