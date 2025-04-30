Москва, 30 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив о том, что в Москве «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы, продемонстрировал свою звериную сущность, чем значительно осложнил попытки Запада оправдать себя. Об этом в среду, 30 апреля, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Зеленский ранее заявил о том, что в Москве «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы Зеленского очередным доказательством того, что он со своей экстремистской сворой подрывает мирные усилия, а также кичится этим. Представитель МИД уточнила, что именно так и поступают классические террористы.

«Всё меньше возможностей на Западе показать Зеленского в качестве некоего борца за свободу против якобы агрессивной России. Вот эта звериная сущность главы киевского режима выпирает наружу, и отсюда вот такие заявления. Конечно, сказывается и достаточно незначительный политический опыт и прошлое экс-стендапера, для которого красивая поза и остроумная, как он считает, фраза значат больше, чем эффект от этого», — объяснил Шаповалов.

Также эксперт подчеркнул, что Зеленский абсолютно не думает о том, что означают его угрозы для тех стран, чьи лидеры и делегации собираются приехать на парад Победы. Политолог назвал такое поведение главы киевского режима ненормальным и выразил мнение, что, несмотря на это, объявленные гости парада на Красной площади приедут в Москву.

«Что касается европейцев, то не думаю, что слова какого-то Зеленского могут, так сказать, принудить этих лидеров сменить свои планы после того, как на них давил весь коллективный Запад и угрожали всеми, так сказать, страшными карами, если они поедут в Москву. А тут какой-то, в общем-то, актёришка из захудалого варьете. Поэтому в данном случае это, скорее, не реальное желание Зеленского не допустить их приезда в Москву, а обида, которая вырывается наружу», — заявил эксперт.

Собеседник агентства рассказал, что таким образом Зеленский в своем довольно безумном желании уязвить Россию покусился на сакральное, в том числе на память украинцев. И западным адвокатам Зеленского достаточно сложно будет каким-то образом интерпретировать эту фразу так, чтобы его защитить, уверен политолог.

«Это свидетельствует о том, что Зеленский действительно является в настоящий момент нацистом. Никаких здесь иных мнений быть не может. И это прискорбно, поскольку дед Зеленского был офицером Красной Армии и сражался против нацистов. Мы видим, какая эволюция произошла у части украинского общества, части украинских политических элит, которые, несмотря на то, что их деды, пять миллионов украинцев, сражались против фашизма, сейчас позволяют себе такого рода святотатственные заявления», — сообщил Шаповалов.

Специалист также считает, что подобная риторика главы киевского режима свидетельствует об отсутствии у него ума, поскольку он фактически подставился — сказал то, чего явно не должен был говорить в этой ситуации. Более того, он подставил и своих партнеров в Вашингтоне, Лондоне и Париже, поскольку показал свою нацистскую сущность. Вероятно, Зеленский увлекся теми эмоциями, которые вызваны поражениями на фронте и переговорным процессом, уточнил эксперт.

«Нормальный, адекватный, умный политик никогда бы себе подобного не позволил, поскольку победа в Великой Отечественной войне — это не только подвиг советского народа, это еще и безусловная нравственная максима, которая существует в мире. И могут по-разному относится к России в тех или иных странах мира, но подавляющее большинство населения планеты, народов мира, в том числе народов западных стран, не отрицает выдающуюся роль нашей страны в победе над фашизмом. Более того, подавляющее большинство жителей Украины это понимает», — подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский делает множество заявлений, которые по большей части являются неудачными. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что парад состоится и за ним можно будет с гордостью наблюдать.

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