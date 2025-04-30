* — СМИ, признанное в России иноагентом, ** — физическое лицо, признанное в России иноагентом

Москва, 30 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Тихон Дзядко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявлен в России в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

РИА Новости/Илья Питалев

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