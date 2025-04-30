Москва, 30 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Viber на сумму 800 тыс. рублей за нарушение российского законодательства о защите информации. Об этом 30 апреля сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Global Look Press/Sergey Elagin/Business Online

«Мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы признал Вайбер Медиа С. ар. л (Viber Media S.ár. l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Указанная статья предусматривает ответственность для организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями за неисполнение своих обязанностей. Максимальный размер штрафа по ней составляет 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber из-за неисполнения им требований законодательства к организаторам распространения информации. Выполнение последних необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Позднее глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что большинство российских интернет-пользователей не испытают трудностей из-за блокировки Viber. По его словам, они, вероятнее всего, перейдут в другие мессенджеры.

Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 14 декабря заявил ИА Регнум, что именно Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, потому что шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности. Он уточнил, что распространение запрещённого контента в мессенджере не регулируется, а крупные штрафы за нарушения копятся уже более двух лет.