Москва, 30 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России 30 апреля опубликовал видео взрыва в Ханты-Мансийске бомбы, которую завербованные украинскими спецслужбами агенты готовили для теракта.

СК России. Кадр из видео Следователь на месте взрыва

На кадрах видно, что взрыв произошел ночью в жилом доме. На место прибыли спасатели, чтобы потушить пожар. Двор вокруг дома и подъезд завалило обломками. На месте детонации бомбы неразрушенными остались только стены.

СК сообщил, что взрыв повредил две квартиры, пострадали пять человек, в том числе двое агентов, которые готовили теракт.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в Ханты-Мансийске произошел 12 апреля. Следствие установило, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии в квартире собирали взрывное устройство и оно сдетонировало.

Опубликовано видео, котором задержанные полностью признали вину. Они рассказали, что готовили покушение на бойца военной спецоперации. Против них возбудили уголовное дело, злоумышленников обвиняют в покушении на убийство, подготовке теракта и умышленном повреждении имущества.