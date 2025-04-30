Вашингтон, 30 апреля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Журналист телеканала ABC спросил у Трампа, считает ли он, что Путин хочет урегулирования украинского кризиса.

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить конфликт», — заявил американский лидер.

Вместе с тем глава Белого дома выразил уверенность в том, что президент РФ уважает его и что Россия не ставит перед собой целью захватить всю Украину.

Также Трамп ответил на вопрос о том, планирует ли он прекращать оказывать военную поддержку Украине.

«Я не собираюсь говорить вам. Я хочу, чтобы это был большой секрет, потому что не хочу испортить переговоры [по мирному урегулированию]», — ответил глава Белого дома.

Как ранее передавало ИА Регнум, Трамп заявил, что украинский конфликт подошел к завершающей стадии. По его словам, Вашингтон будет наблюдать за тем, что произойдет в течение следующей недели. Такое заявление американский лидер сделал на следующий день после того, как Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-й годовщины Победы.

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для российской стороны мирное урегулирование конфликта на Украине остается главным приоритетом, несмотря на вопросы о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского.