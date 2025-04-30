Таллин, 30 апреля, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Эстония готова отправить роту военнослужащих на Украину в составе «коалиции желающих». Об этом 30 апреля заявил премьер-министр республики Кристен Михал, передает ERR.

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«Безопасность Украины — это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, принадлежащая европейской семье, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем подкреплять хорошие мысли делами», — подчеркнул он.

Премьер Эстонии добавил, что перед тем, как отправить эстонских военных, правительство страны запросит соответствующий мандат у парламента.

Михал отметил, что Эстония считает лучшей гарантией безопасности Украины ее вступление в НАТО.

В материале уточняется, что в роте может быть от 50 до 250 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. В поддержку данной инициативы выступило несколько других западных стран, включая Великобританию. Их блок получил название «коалиция желающих».

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

11 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас признала отсутствие единой позиции по миротворцам на Украине среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал «коалицию желающих» теоретическим образованием, которое пока неспособно к реальным действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.