Ханты-Мансийск, 30 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Следственный комитет России 30 апреля сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрыва, который устроили агенты украинских спецслужб в жилом доме в Югре.

СК России

«Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре расследуется уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества», — сообщили в ведомстве.

Взрыв в Ханты-Мансийске прогремел 12 апреля. Как выяснили следователи, в одной из квартир многоэтажки уроженец Украины и гражданин Белоруссии занимались подготовкой к теракту, который им поручили осуществить украинские кураторы. Они должны были подорвать одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в спецоперации. Агенты Киева собирали самодельное взрывное устройство. В какой-то момент произошла непроизвольная детонация. В результате взрыва обрушилось две квартиры. Пять человек, в том числе украинские агенты, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962288" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Ханты-Мансийске следователи СК России расследуют уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту

В рамках уголовного дела задержали еще одного подозреваемого — гражданина Молдавии, который на личном микроавтобусе привез в Югру закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече компоненты бомбы. Он доставил их в Россию транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Эти компоненты молдаванину передал в Ивано-Франковске агент украинских спецслужб Валентин Павлюк.

«По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК РФ.

Следователи выясняют, кто еще причастен к подготовке теракта против российского военнослужащего. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы.

Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы продолжают использовать территорию Молдавии и ее граждан для вербовки и обучения агентуры. Снабжая завербованных людей средствами террора, украинские спецслужбы забрасывают их в Россию для совершения терактов и диверсий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 апреля в Ханты-Мансийске прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. За ним последовал пожар. Спасатели эвакуировали из здания 35 человек. Утром 30 апреля ФСБ опубликовала информацию о предотвращении теракта в Югре.

Ранее ФСБ сообщало о задержании двух граждан Молдавии, являющихся агентами украинских спецслужб — Мариуса Пруняну и Евгения Курдоглу (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Они являются фигурантами уголовных дел по ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») и находятся под арестом по решению суда.