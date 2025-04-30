Москва, 30 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Жителям Москвы не надо бояться атак со стороны Украины в День Победы, так как российские силы противовоздушной обороны справляются с угрозами обстрелов. Об этом 30 апреля заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

Xinhua/ABACA/ТАСС Репетиция парада Победы в Москве

Накануне, 29 апреля, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что России стоит переживать по поводу проведения парада. По его утверждению, сейчас в Москве якобы решают, стоит ли проводить это мероприятие.

По словам депутата, у армии России имеется необходимое оружие для уничтожения вражеских средств поражения задолго до приближения к столице, а Зеленский делает подобные заявления с целью сорвать праздник и запугать россиян.

«Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — отметил он в беседе с Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима практически в прямом эфире открыто планирует теракты на российской территории, что говорит о подрыве мирных усилий по разрешению конфликта со стороны Киева. По словам дипломата, именно так действуют классические террористы.

Позднее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что тот делает множество заявлений и по большей своей части они неудачны. Он подчеркнул, что парад будет и россияне будут за ним с гордостью наблюдать.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 29 апреля отметил, что из-за осознания неизбежности поражения на поле боя киевский режима начал все чаще пользоваться террористическими методами. Примером этого дипломат назвал совершенное 25 апреля убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.