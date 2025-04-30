Зеленокумск, Ставропольский край, 30 апреля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Несколько цыган напали на полицейских на кладбище в городе Зеленокумске Ставропольского края. Об этом заявил 30 апреля Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инцидент произошел утром 29 апреля, когда несколько десятков цыган на кладбище «Дормаш» накрыли столы с едой, спиртными напитками и собрались что-то отмечать. Из-за шума местные жители вызвали полицию, после чего правоохранители попытались задержать одного из правонарушителей, и началась драка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962286" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Цыгане напали на полицейских за попытку прервать застолье на кладбище в Зеленокумске

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, дебоширы также украли куличи, оставленные на могилах.

Задержанные извинились за свое поведение, троим был выписан административный протокол, против еще одного могут возбудить уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля в Петербурге двое мужчин зашли в парадную, которую местные украсили за свой счет, сорвали пасхальные декорации, а затем выбросили на помойку. По словам очевидцев, это произошло по указанию человека из соседнего дома по имени Рахмон, который называет Пасху «харам» и запрещает православным праздновать ее.

После инцидента один из жителей дома обратился в полицию, МВД, Следственный комитет и к губернатору города Александру Беглову с просьбой принять меры. 18 апреля один из мужчин, выбросивший пасхальные украшения из парадной жилого дома, был задержан сотрудниками полиции на Московском вокзале, вторым был задержан 31-летний адвокат Тимур Рзаев. Против них возбудили уголовные дела по факту оскорбления чувств верующих, а также разжигания ненависти и унижения человеческого достоинства.

При этом жильцы дома рассказали в беседе с ИА Регнум, что в скандале мог быть также мотив мести, связанный с бывшей управляющей дома. Отмечалось, что все началось с попытки жильцов сменить управляющую компанию, к работе которой у местных жителей было очень много вопросов. А когда удалось — одна из жительниц элитного ЖК потеряла свою должность там.