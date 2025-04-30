Москва, 30 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, фактически угрожает терактами и таким образом подрывает усилия по мирному урегулированию на Украине. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/Мария Захарова

Она прокомментировала слова Зеленского о «болевых точках» России и о том, что Москва «правильно переживает» в связи проведением парада на Красной площади.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что киевский режим еще и кичится такой политикой. Так и поступают обычные террористы, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти, понимая свое неизбежное военное поражение, все активнее прибегают к террористической деятельности. В качестве доказательства он привел убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что Зеленский кичится терактом, в котором погиб Москалик. Это приведет к тому, что главу киевского режима в конце концов настигнет очень печальная участь, отметил российский политик.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко публично признал причастность Украины к убийству Москалика. Захарова подчеркнула, что это наглядно демонстрирует террористическую природу киевского режима.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя гибель генерала, отметил, что украинские власти продолжают террористическую деятельность на территории России, несмотря на переговорный процесс. Он подчеркнул необходимость сохранения бдительности в связи с действиями Киева.