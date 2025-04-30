Москва, 30 апреля, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает множество заявлений, которые по большей части являются неудачными. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Таким образом он прокомментировал угрозы главы киевского режима нанести удар во время парада Победы в Москве 9 мая. Накануне Зеленский заявил, что России стоит переживать по поводу проведения парада.

«Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — заявил он в ходе своей лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский практически в прямом эфире открыто планирует теракты на российской территории, что свидетельствует о подрыве мирных усилий по разрешению конфликта со стороны киевского режима. Дипломат отметила, что именно так и поступают классические террористы.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 29 апреля заявил, что на фоне осознания неизбежности поражения на поле боя Киев всё чаще использует террористические методы. Примером этого он назвал совершенное 25 апреля убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.