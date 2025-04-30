Москва, 30 апреля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что был глубоко разочарован словами замгенсека всемирной организации Розмари Дикарло о якобы ударах РФ по гражданским объектам Украины.

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По его словам, секретариат организации буквально цитирует тезисы, которые исходили от администрации США при экс-президенте Джо Байдене.

«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи Дикарло не только активно подпевает этим фейкам, но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденской администрации. Тем самым секретариат фактически становится на ту сторону, на сторону партии войны, грубо нарушая предписанную статьей 100 Устава ООН обязанность соблюдать беспристрастность», — указал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по украинскому кризису, созванного странами Запада.

Дипломат также отметил, что подобный подход крайне негативно отразится на доверии как к любым умозаключениям секретариата по кризису на Украине, так и к утверждениям о желании руководства данного органа ООН играть конструктивную роль в мирном регулировании.

Как ранее передавало ИА Регнум, постпред РФ при ООН заявил, что Москва готова к прямым переговорам с украинской стороной без каких-либо предварительных условий, даже вопреки вопросам насчет легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам Небензи, соблюдение Киевом перемирия с 8 по 10 мая могло бы стать первым шагом к началу переговорного процесса с РФ.

Перемирие по случаю празднования 80-летия Победы было объявлено 28 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.

30 апреля глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что соблюдение перемирия выгодно только для России.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложение Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. При этом Лавров добавил, что перемирие на 30 дней, которого добивается киевский режим, в Москве считают предварительным условием, которое украинская сторона планирует использовать для укрепления своей армии.