Алма-Ата, Казахстан, 30 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Украинская певица Вера Брежнева выступит с концертами в Алма-Ате и Ташкенте, где ее ожидают полупустые залы.

Ольга Зиновская/ТАСС Певица, актриса Вера Брежнева

Концерт в Алма-Ате состоится 30 апреля. Из 2567 билетов удалось продать только 1283. Самый дешевый стоит 2,7 тыс. рублей, верхний предел стоимости — 9,6 тыс. рублей.

На следующий день, 1 мая, Брежнева даст концерт в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои. Из 1890 билетов продано 1033. Самый дешевый — 2,2 тыс. рублей, самый дорогой — 6 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Брежнева после начала спецоперации уехала из России в Италию. По ее словам, она активно включилась в волонтерскую деятельность.

В феврале 2023 года появилась информация, что Брежнева и ее муж — продюсер и музыкант Константин Меладзе, также покинувший Россию, выставили на продажу свой особняк в Истринском районе Московской области. За дом в элитном поселке «Миллениум парк» они запросили 299 млн рублей.

Продолжая давать концерты, Брежнева в конце 2023 года потребовала от организаторов новогодних выступлений обеспечить ей тонированный Mercedes S-класса и усиленную охрану.