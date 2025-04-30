Киев, 30 апреля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Предложение перемирия на дни празднования 80-летия Победы выгодно только России. Такую позицию 30 апреля высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Global Look Press/Handout/Ukrainian Presidential

«Призывы к прекращению огня на Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое «перемирие» без гарантий и справедливости лишь откроет двери для новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля — это ловушка», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского добавил, что Россия якобы хочет использовать перемирие для перегруппировки и возобновления конфликта в удобный для российской стороны момент.

Ермак заявил, что единственный способ достижения миря — это «поражение имперских амбиций РФ».

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля сообщил, что Киев пока никак не отреагировал на жест доброй воли Путина. Пока еще трудно понять, планирует ли Украина присоединиться к перемирию или нет.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. По его словам, по этому вопросу что-то должно произойти на следующей неделе.