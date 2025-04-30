Ханты-Мансийск, 30 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Появилась видеозапись допроса украинских агентов, готовивших покушение на участника спецоперации. Ролик 30 апреля опубликовали в Telegram-канале СК РФ.

СК России. Кадр из видео

На кадрах трое фигурантов рассказывают детали подготовки покушения на высокопоставленного российского военнослужащего. Все они признали вину в подрыве бомбы в жилом доме.

30 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на участника специальной военной операции. Готовя теракт, украинские агенты случайно произвели взрыв в Ханты-Мансийске. Это произошло при сборке самодельной бомбы. Две квартиры многоэтажного жилого дома оказались разрушены. Пять человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадали и готовившие теракт.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). По решению суда всех задержанных заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина. Он рассказал, что был завербован Украиной в апреле 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами.