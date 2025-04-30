Ярославль, 30 апреля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Ярославский областной суд приговорил 23-летнего местного жителя Евгения Ермилова к 20 годам исправительной колонии строгого режима, признав виновным в государственной измене и диверсии на железнодорожном объекте. Об этом 30 апреля сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура Ярославской области

Следствие установило, что мужчина опубликовал в Сети объявление о поиске работы. На него откликнулись украинские спецслужбы и начали давать поручения за вознаграждение. Сначала Ермилов сфотографировался возле военкомата с плакатом, выразив негативное отношение кспецоперации на Украине, и получил за это 1000 рублей.

«Затем по указанию куратора он совершил поджог релейного шкафа, расположенного на одной из железнодорожных станций в городе Ярославле. При этом обещанное денежное вознаграждение в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей он не получил», — говорится на сайте прокуратуры.

Ведомство уточнило, что Ермилов ранее уже был судим за кражу. Он также употреблял наркотики. Суд приговорил мужчину к 20 годам заключения с ограничением свободы на один год, а также взыскал с него 500 тыс. рублей для компенсации нанесенного ущерба.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля суд приговорил двух жительниц Энергодара к 14 годам заключения в колонии строго режима за госизмену. Было установлено, что они переводили деньги на счета украинских силовых структур. Женщины признали вину и раскаялись в том, что совершили.

11 апреля суд в Орловской области приговорил к 7,5 года воспитательной колонии подростка, признанного виновным в госизмене и диверсии. Он по заданию главного управления разведки минобороны Украины поджег железнодорожный релейный шкаф.