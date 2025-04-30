Москва, 30 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. В Новой Москве стартовал масштабный проект по высадке деревьев. В рамках первого этапа высажено около пяти тысяч саженцев сосны и дуба высотой от полуметра на площади два гектара. Организатором проекта выступает АНО «Древо жизни».

АНО «Древо жизни» В Новой Москве высадили более четырёх тысяч саженцев лесных культур

Проект реализуется в рамках соглашения между Департаментом капитального ремонта города Москвы и АНО «Древо жизни». Так, в 2025 году в рамках проекта на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО) высадят 75 тысяч деревьев, в 2026-м — еще 120 тысяч. Соглашение также предусматривает возможность реализации лесоклиматического проекта.

«Древо жизни» обеспечит должный уход за насаждениями на протяжении следующих трёх лет, в этот период будут осуществляться регулярное наблюдение и контроль приживаемости с досаживанием новых саженцев по мере необходимости.

АНО «Древо жизни» В Новой Москве высадили более четырёх тысяч саженцев лесных культур

Департамент капитального ремонта города Москвы и «Древо жизни» обследовали более 150 гектаров земли, из них сформирован перечень из 22 участков общей площадью свыше 80 гектаров. Ранее на данных участках были проведены вырубки деревьев, поврежденных короедом-типографом. Подготовка почвы под посадку лесных культур проводилась механизированным способом путем нарезки борозд.

В этом году «Древо жизни» планирует посадить деревья на площади более 30 гектаров и еще более 50 гектаров — в 2026 году, в итоге на более чем 80 гектарах появятся новые насаждения.

В Новой Москве для высадки используются деревья основных лесообразующих пород — ель, сосна, дуб, лиственница. В рамках сегодняшней акции также высажены саженцы сосны и дуба. Увеличение площади зеленых территорий крайне важно в условиях густонаселенного мегаполиса, деревья являются природными фильтрами и регуляторами городского микроклимата.

В акции активное участие приняли учащиеся московской школы № 2107. Их школе было решено подарить 100 саженцев — дети в этот же день высадили их на аллее, куда теперь школьники смогут приехать в любое время и проследить за судьбой высаженных растений.

АНО «Древо жизни» В Новой Москве высадили более четырёх тысяч саженцев лесных культур

«Отрадно видеть интерес местных жителей и волонтеров к нашей акции, будем также рады видеть всех неравнодушных к созданию и сохранению лесов на наших следующих акциях», — сказал генеральный директор автономной некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов «Древо жизни» Алексей Рудаков.

Специальным гостем мероприятия стала российская певица и блогер Анна-Мария Янковская, одна из исполнительниц мирового хита «Сигма бой». На мероприятии певица дала автограф-сессию. «Через несколько лет здесь появятся новые деревья — новая жизнь, символ надежды и заботы о природе. Чем больше мы посадим деревьев сегодня, тем чище будет воздух завтра. Мы, молодое поколение, должны помнить, что именно от нас зависит, каким будет мир, в котором мы будем жить. Вместе мы можем сохранить природу и сделать Москву лучше для всех!» — сказала Янковская.

АНО «Древо жизни» В Новой Москве высадили более четырёх тысяч саженцев лесных культур

Руководитель проекта АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова отметила, что в связи с климатическими особенностями региона реализация проекта продолжится осенью. К 1 сентября организацией будут разработаны проекты для всех участков, уже подготовлены участки для проведения работ. По возможности планируется также реализовать первый в Москве лесоклиматический проект. По её словам, один гектар леса в среднем может поглотить до четырёх тонн СО₂-эквивалента в год, а высаженные сегодня лесные культуры соответственно около восьми тонн СО₂-эквивалента в год, или 120 тонн СО₂-эквивалента в год за 15 лет реализации проекта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля АНО «Древо жизни» высадило 12 000 сосен в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади три гектара, за ними также будет обеспечен регулярный уход.