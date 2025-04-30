Москва, 30 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля рассказали в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также были нанесены удары по позициям нескольких бригад противника у Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки и Каменки в Харьковской области и возле Кировска в ДНР.

За сутки украинская армия потеряла на этом направлении более 220 бойцов, а также лишилась двух боевых бронированных машин, десяти автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии западного производства. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля армия России освободила село Богдановка на территории ДНР. Также были нанесены удары по ряду бригад противника у Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного и Криворожья в ДНР и возле Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Ранее, 22 апреля, военные российской группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР. Противник за сутки лишился на этом направлении до 300 бойцов, танка, пяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей, четырёх артиллерийских орудий и пусковой установки реактивной системы залпового огня «Град».