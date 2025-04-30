Москва, 30 апреля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным предприятиям и складам боеприпасов украинской армии. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

Также российская армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники ВС России.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Также уничтожено 125 дронов ВСУ самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы группировки войск «Восток», применив реактивную систему залпового огня «Град», уничтожили в районе города Гуляйполе в Запорожской области укрепрайон и скопление живой силы ВСУ. Скопление техники и военных выявили разведчики. Удар был нанесен в ночь на 30 апреля.

Ранее на территории Луганской Народной Республики бойцы ВС России сбили украинский дрон самолетного типа с реактивным двигателем. Его удалось обезвредить с помощью систем радиоэлектронной борьбы.