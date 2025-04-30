Москва, 30 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Проект «Лето в Москве» помогает бизнесу расширять клиентскую базу и привлекать новую аудиторию. Об этом заявил основатель центра молодежного инновационного творчества «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Мойзес.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«О проекте «Лето в Москве» я узнал на сайте mos.ru. Мне захотелось принять участие в нем, потому что там мы можем представить наш продукт. В целом могу отметить, что фестиваль привел нам новых клиентов и мы зафиксировали рост клиентской базы», — сказал Мойзес агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что «Инжинириум» представил на площадке проекта детский образовательный центр. «Мы представляли образовательный детский центр. В прошлом году проводили мероприятия в самую жаркую погоду, из-за чего было не так много людей, как нам хотелось бы, но уже в этом году мы планируем, что людей будет гораздо больше, чем в прошлом», — добавил Мойзес.

Проект «Лето в Москве» в 2025 году — это самая масштабная городская программа, которая продлится с 1 июня по 31 августа. В течение трех месяцев во всех районах столицы будут проходить бесплатные фестивали, концерты, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, проект открывает новые возможности для бизнеса — организацию событий, проведение мероприятий и продвижение брендов.