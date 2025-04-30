Москва, 30 апреля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он открыт для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, остается актуальным. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта. Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева», — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков также отметил, что Путин поддерживает идею объявить перемирие, но сначала нужно решить ряд нюансов.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что российский лидер изначально пытался решить миром нарастающий конфликт на Украине, но в Европе и США отвергли все инициативы России. И это вынудило начать военную спецоперацию.

Как передавало ИА Регнум, Путин 25 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 апреля заявил, что готов к переговорам по разрешению украинского кризиса с кем угодно, но с одним условием. Он хочет, чтобы сначала было полное и безусловное прекращение огня.