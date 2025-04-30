Махачкала, 30 апреля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. «МСП Банк», дочерний банк Корпорации МСП, открыл кредитную линию по новой инвестиционной программе Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. Льготное финансирование в размере 100 млн рублей получил индивидуальный предприниматель из Дагестана для строительства бутик-отеля «Камелия» в одном из горных районов республики.

Пресс-служба Корпорации МСП В Дагестане выдали первый кредит по новой инвестиционной программе

В рамках проекта планируется строительство здания площадью более тысячи кв. м, хозяйственного блока и бассейна. Целесообразность реализации проекта подтверждается высоким уровнем туристического потока и недостаточным количеством номерного фонда, сообщает Корпорация МСП.

«Запуск инвестиционных проектов в сфере туризма требует существенных затрат от бизнеса, и от доступности кредитов во многом зависит, будет ли такой проект реализован. Программа ПСК+1764 была очень востребована у бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

Он отметил, что данная мера развития нашла свое отражение в новом национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам генерального директора Корпорации МСП, инвестпроекты в гостиничном бизнесе способствуют развитию всей индустрии гостеприимства. Он отметил, что Дагестан — хороший пример того, как рост туристического потока стал стимулом для развития бизнеса, формирования качественного сервиса и открытия новых турмаршрутов. «Это, в свою очередь, создает благоприятный инвестиционный климат в целом и способствует созданию новых рабочих мест», — подчеркнул Исаевич.

«МСП Банк» стал одним из первых, аккредитованных по новой инвестиционной программе. Процесс подачи заявки максимально упрощен для потенциальных заемщиков», — сказал председатель правления «МСП Банка» Иван Подберезняк.

Он пояснил, что при заполнении данных система автоматически анализирует заявку на соответствие программе и предлагает лучший вариант по условиям. С момента запуска программы до одобрения кредита предпринимателю из Дагестана прошло менее трех недель, что является небольшим сроком для инвестиционного проекта.

«Строительство отеля — это сложный многоэтапный процесс, который требует не только грамотного проектирования, но и тщательной разработки финансовой модели. У нас было четкое понимание по концепции — стилю, количеству номеров, инфраструктуре прилегающих территорий», — рассказал генеральный директор проекта Шихмагомед Гюльмагомедов.

Он добавил, что проект ориентирован на дальнейшее развитие, так как спрос на отдых в Дагестане среди туристов растет.

«Мы рассматривали разные варианты привлечения финансирования — на фоне довольно высоких рыночных ставок запуск специализированной госпрограммы для малого бизнеса был более чем кстати. Льготный кредит «МСП Банка» позволит быстрее выйти на окупаемость и даст нам возможность разрабатывать новые проекты в сфере гостеприимства», — добавил Гюльмагомедов.

В апреле текущего года Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП запустили обновленную программу льготного кредитования МСП, которая вошла в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Лимит кредитования в рамках программы составит 100 млрд рублей ежегодно в период с 2025 по 2030 год. Финансирование по ставке существенно ниже рынка могут получить предприятия из сферы науки, туризма, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, IT-сектора.