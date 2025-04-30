Москва, 30 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом 30 апреля сообщили в авиационных службах.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Борт из Петербурга в Астрахань совершил вынужденную посадку во Внуково. Предварительно, причина посадки не носит технический характер», — приводит ТАСС слова источника.

По данным Telegram-канала Mash, предварительно, у одной из пассажирок на борту случился инфаркт.

Как передало ИА Регнум, 22 апреля самолёт авиакомпании «Победа» рейсом Санкт-Петербург — Киров совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing 738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.