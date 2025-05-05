Москва, 5 мая, 2025, 14:54 — ИА Регнум. За последние годы дроны стали надёжными помощниками в работе специалистов из самых разных областей. К примеру, в экологическом мониторинге они используются для исследования окружающей среды и тушения пожаров. В сельском хозяйстве коптеры помогают контролировать состояние посевов, распылять удобрения и оценивать урожайность. Даже дорожный мониторинг осуществляется с помощью беспилотников. А для того чтобы аппараты ещё эффективнее служили во благо российской экономике, государство создает научно-производственные центры (НПЦ), которые уже в ближайшие годы помогут интегрировать проекты создателей и разработчиков дронов в единую маршрутную сеть беспилотных авиационных систем (БАС). 20 из 38 таких центров уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Томской областях, а также в Республике Башкортостан и других регионах.

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Развивать беспилотную авиацию в России и готовить специалистов, которые будут программировать и управлять такими устройствами, с 2024 года помогает нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Разрабатывать собственные технологические решения, увеличивать объём рынка БАС, формируя при этом систему сертификации беспилотников, государство намерено в тесном сотрудничестве с частными технологическими партнёрами по самым разным отраслям гражданского применения.

Всего в России на базе научно-производственных центров уже работают более 400 резидентов. Им предоставлены все условия для создания своих проектов — от разработки и прототипирования до изготовления серии деталей и окончательной сборки.

Так, основной специализацией открывшегося в апреле НПЦ в Республике Башкортостан стали агродроны, электрические двигатели и беспилотные воздушные судна специального назначения. Такая специализация выбрана с учётом географического преимущества и богатого авиационного наследия региона. Ещё с советских времен в республике сосредоточены ведущие предприятия авиапрома и двигателестроения. Это обеспечивает доступ к высококвалифицированным специалистам, развитую кооперацию с отраслевыми партнёрами и удобную логистику, отметили сотрудники центра.

Научно-производственный центр Республики Башкортостан представляет собой территорию площадью размером свыше 2,5 тысячи квадратных метров. На ней расположились центр коллективного пользования, образовательная инфраструктура и другие необходимые объекты. Для проведения полётов используется инфраструктура аэродрома Первушино.

Над своими проектами там уже работают 11 компаний и 15 потенциальных резидентов. К примеру, ресурсы НПЦ помогли разработчику, занимающемуся проектированием и семейным производством высокоэффективных электродвигателей для беспилотных воздушных систем, успешно провести испытания. В итоге разработчик стал победителем конкурсного отбора на получение государственной поддержки в виде гранта на проведение Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Помимо локальных разработчиков беспилотников, в НПЦ входят профильные образовательные учреждения, где по различным программам в партнёрстве с предприятиями обучают молодежь. Около двух тысяч человек проходят подготовку по различным специальностям в НПЦ Башкортостана. Будущих пилотов БВС, инженеров, специалистов по искусственному интеллекту и IT обучают в специальных классах с необходимой техникой. Ею в 2024 году были оснащены 20 школ.

«Это значительная поддержка для республики, но работа только началась. Кроме того, наши вузы, стоит отдать им должное, имеют программы по подготовке специалистов. На сегодняшний момент мы обсуждаем смежные направления», — отметил директор научно-производственного центра Республики Башкортостан Марс Аминов.

Чтобы как можно шире раскрыть потенциал использования беспилотников, в башкирском НПЦ запланировано создание ситуационного центра и другой инфраструктуры для эксплуатации БАС. А уже через пару лет специалисты центра готовятся развернуть пилотный коридор БАС от Уфы до города Сибай — а это более 400 километров. В дальнейшем пилотная зона будет масштабирована на территорию всего региона с последующей интеграцией в единую маршрутную сеть БАС по стране.

Как сообщало ИА Регнум, с 2024 года в России отрасль беспилотной авиации поддерживает национальный проект «Беспилотные авиационные системы». В него включен комплекс мер для развития индустрии беспилотной авиации. Так, разработчики дронов могут получить грант в размере до 100 млн рублей на оформление конструкторской документации или 250 млн рублей на сертификацию нового беспилотного аппарата. Сторонние компании пользуются возможностью взять в лизинг российские беспилотники по льготной ставке. Кроме того, продавцы дронов могут компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, а резиденты научно-производственных центров компенсировать затраты на НИОКР до 90%.

Среди целей нацпроекта — стимулирование использования отечественного технологического решения, увеличение объема рынка БАС, формирование системы сертификации БАС, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие инфраструктуры для проведения испытаний, а также привлечение квалифицированных кадров.