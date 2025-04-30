Красногорск, 30 апреля, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М-4 «Дон» в Подмосковье. Об этом 30 апреля заявил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 30 апреля в Ступинском районе Московской области. По данным канала, в момент возгорания рядом с грузовиком находились еще два транспортных средства.

«Судя по кадрам, техника полностью сгорела», — говорится в публикации, в которой приводятся кадры пожара.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля два грузовика и легковой автомобиль загорелись после столкновения на трассе М-11 «Нева» в Тверской области. Отмечается, что большегрузы и седан двигались в попутном направлении. Предварительно, два человека пострадали.

30 марта в Башкирии на трассе Уфа — Инзер перевернулась и загорелась фура. Водитель выжил, а прибывшие сотрудники экстренных служб оперативно потушили загоревшийся транспорт.