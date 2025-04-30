Москва, 30 апреля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Мирное урегулирование должно быть достигнуто именно с Украиной, а не с Соединенными Штатами Америки. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, не с Америкой», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что Россия благодарна США за их помощь в украинском вопросе.

«Америка пытается быть посредником (между Россией и Украиной в вопросах урегулирования конфликта. — Прим. ред.), и мы благодарны Соединенным Штатам за эти усилия», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия надеется на результативность усилий США в этом вопросе.

«Мы все еще надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент [РФ Владимир] Путин готов к процессу», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что российская сторона понимает желание Вашингтона добиться быстрого результата по украинскому вопросу, но этот процесс слишком сложен для этого.

«В то же время мы понимаем, что первопричины украинского кризиса слишком сложны, чтобы разрешиться за ночь. Есть множество нюансов, которые нужно учитывать», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российский лидер остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта.

«Но ситуация такая, какая она есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в случае отсутствия прогресса на пути к миру. По ее словам, американская сторона ожидает «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта.

В свою очередь российская сторона регулярно говорит о готовности к переговорам. 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы искать баланс интересов в украинском вопросе. Позже, 28 апреля, Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Однако он выдвинул условие, предусматривающее полное прекращение огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, несмотря на заявления о готовности к переговорам, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.