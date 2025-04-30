Москва, 30 апреля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин хорошо знает, как непросто сейчас людям, проживающим в граничащих с Украиной регионах РФ. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что жители приграничья достойны самой высокой оценки и восхищения.

«Конечно же, не может не восхищать героизм этих людей. Действительно, мы, наверное, все должны понимать, насколько проявляют героизм люди, которые живут в приграничных с Украиной регионах нашей страны», — отметил Песков во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.

Приграничные районы регионов Центрального и Южного федеральных округов РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ. Только в ночь на 30 апреля над Курской, Брянской, Орловской, Владимирской и Белгородской областями было сбито 34 украинских дрона. 26 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в больницах региона с ранениями из-за ударов противника находятся 35 взрослых и четверо детей. Еще трое взрослых жителей области и один ребенок были доставлены на лечение в Москву.

Также в субботу, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ генерал Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Как отметил врио главы региона Александр Хинштейн, впереди огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению приграничья.

28 апреля глава государства на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко призвал провести анализ мер поддержки, которые оказываются курянам из приграничных районов области, пострадавших в результате вторжения ВСУ. Матвиенко заверила, что займется приоритетными вопросами на этом направлении.