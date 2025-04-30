Москва, 30 апреля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Newspix/ABACA/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Лидер Индии не приедет, Индия будет представлена не на высшем уровне», — заявил он в ходе беседы с журналистами.

Песков уточнил, что при этом в Москве 9 мая ожидают приезда председателя КНР Си Цзиньпина, которому российская сторона придает большое значение и к которому готовится.

Представитель Кремля добавил, что также на празднование 80-летия Победы прибудет значительное количество глав государств и правительств.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Песков рассказал, что в 2025 году на юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля заявил, что не может не приехать на парад Победы в Москве. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение.

Ранее многие лидеры стран приняли приглашение посетить Москву 9 мая. 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее о намерении участвовать в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва.