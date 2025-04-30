Москва, 30 апреля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Российская сторона готова к проведению прямых переговоров с Украиной, однако ответа от Киева пока нет. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Президент [России Владимир] Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий», — заявил он журналистам на просветительском марафоне общества «Знание».

Представитель Кремля уточнил, что рроссийская сторона еще не услышала никаких заявлений или комментариев от Киева по этому вопросу.

Песков добавил, что украинская сторона пытается обставлять этот процесс множеством предварительных условий, которые противоречат позиции президента РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы из гуманитарных соображений, которое будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Отмечалось, что РФ ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено украинской стороной, российские войска ответят адекватно и эффективно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 апреля заявил, что предложение Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Ранее он отмечал, что Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории и президент США Дональд Трамп это понимает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский буквально в прямом эфире открыто планирует теракты в России. Дипломат добавила, что это является показателем того, что украинская сторона подрывает мирные усилия по урегулированию вооруженного конфликта.