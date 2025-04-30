Москва, 30 апреля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны, но за него уже полностью расплатилась. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Taylor (Lt), War Office official photographer

Он также указал, что без американской помощи было бы очень трудно, но СССР все равно справился бы.

«Мы бы всё равно победили. Мы бы жрали землю, но мы бы победили. Но они нам помогли, и мы должны это ценить, и мы не должны это забывать», — подчеркнул Песков на марафоне «Знание. Первые».

Представитель Кремля также напомнил, что ленд-лиз являлся платной услугой, и РФ, в качестве правопреемницы Советского Союза, за него полностью расплатилась еще в 2006 году — именно в период президентства Владимира Путина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962260" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Кремле заявили о признательности РФ союзникам СССР за помощь в годы войны

«$11 млрд было потрачено на ленд-лиз… Если уложить это в наши современные деньги, это где-то $200 млрд», — уточнил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 23 января ирландский журналист Чей Боуз призвал президента США Дональда Трампа не путать роли США и СССР во Второй мировой войне после слов главы Белого дома о том, что Москва якобы помогла Вашингтону победить. Он уточнил, что СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии и только 10% военной техники поступило Союзу из США по закону о ленд-лизе, а затем все это было полностью возвращено.

В декабре президент РФ также напомнил, что Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времен Великой Отечественной войны, а американцы получили свою «денежку». Российский лидер добавил, что вклад Лондона и Вашингтона в победу над нацизмом был заметным, но их потери несопоставимы с потерями Советского Союза.