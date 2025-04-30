Москва, 30 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Ни у кого не должно быть сомнений, что вся Россия при необходимости встанет на свою защиту. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Станислав Красильников/РИА Новости

«В этом плане ничего не поменялось: если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никакого сомнения ни у кого быть не должно!» — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что миллионы россиян активно помогают военным, которые сражаются в зоне спецоперации.

«Бойцам специальной военной операции помогают миллионы сограждан, которые работают в военно-промышленном комплексе, им помогают сотни тысяч наших сограждан, которые собирают им помощь, направляют за свои деньги технику, амуницию, беспилотники, плетут маскировочные сети», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия должна победить в специальной военной операции.

«То, что мы делаем — специальная военная операция, все решения Путина, — это абсолютно правильно. И наш с вами долг — победить», — заявил Песков.

Активисты по всей стране помогают российским военным приблизить победу в СВО. В марте резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая» передали в зону спецоперации более 90 единиц автотранспорта и вооружение.

В конце декабря «Единая Россия» отправила свыше 135 тыс. тонн помощи в зону спецоперации, в новые и прифронтовые регионы РФ. Партия доставила бойцам СВО 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства РЭБ, тепловизоры, автомобили и пр.

В октябре Народный фронт в рамках сбора «Защитникам Курской области» передал российским военным технику и оборудование, необходимые в бою. Военные, в частности, получили системы РЭБ, генераторы, дроны-камикадзе, разведывательные квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и анализаторы дронов, автомобили, бронежилеты, каски и теплую одежду.

В сентябре российские танкисты получили от волонтеров генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.