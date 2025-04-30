Анталья, Турция, 30 апреля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. На утро 30 апреля в больницах турецкой Антальи остаются пять граждан России, которые накануне пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим людей из аэропорта. Об этом сообщили в российском генеральном консульстве.

Кирилл Брага/РИА Новости

У двоих пострадавших диагностированы серьезные травмы.

«Одной росгражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Еще одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей», — сообщили в генконсульстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962258" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Камера сняла момент ДТП с автобусом в Анталье, в котором пострадали 18 россиян

По информации дипломатов, трое россиян готовятся к выписке.

Как сообщало ИА Регнум, автобус, в котором находились 25 туристов из РФ, попал в ДТП утром 29 апреля в районе Манавгата (провинция Анталья). Транспортное средство вылетело с трассы, после чего опрокинулось на бок. Различные травмы получили 18 россиян и водитель, 17 человек были госпитализированы. Автобус следовал из аэропорта.