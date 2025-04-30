Москва, 30 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Оливер Стоун и экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн выступили на марафоне «Знание. Первые» с обсуждением российско-американских отношений. Об этом заявила пресс-служба организатора 30 апреля.

В рамках открытого диалога Стоун поделился мнением на тему внешней политики США последних лет.

«Я пережил войны во Вьетнаме и Ираке, видел второе вторжение в Ирак — та война была глупой и совершенно бессмысленной, а развязавшая ее верхушка очень стремилась разжечь пламя третьей мировой войны, и это им почти удалось… Я живу уже почти 80 лет и верю, и буду продолжать верить, что всегда есть возможность установить мир», — рассказал американец.

При этом он добавил, что в сфере американского кино существует огромный уровень цензуры, особенно когда снимают фильмы про события Второй мировой войны. Чего нельзя сказать о российском кинематографе: картины отечественных режиссеров, по его словам, являются самыми аутентичными.

МакГоверн в свою очередь рассказал, что важно знать, анализировать и помнить историю российско-американских отношений. Ранее он отвечал за подразделение по Советскому Союзу в ЦРУ и уже почти 60 лет следит за развитием взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Впервые он приехал в Россию в 1972 году, когда велись переговоры по стратегическому вооружению. По его словам, именно сотрудничество двух стран сегодня может стать фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

«К сожалению, появляются медийные вбросы, которые выставляют вашу страну и президента [РФ Владимира] Путина воплощением зла. И люди, такие как я, мой друг Оливер Стоун… мы пытаемся рассказывать правду, … но по-прежнему достаточно трудно донести до американцев, что можно общаться с русским, что у нас было общее прошлое», — заявил он.

Ранее 29 апреля учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин заявил в разговоре с ИА Регнум, что первые 100 дней второго срока президентства Дональда Трампа в США демонстрируют наличие попыток между Москвой и Вашингтоном договариваться по ключевым вопросам на равных. По его словам, общение проходит в контексте украинского конфликта, иранской сделки, будущего сосуществования в арктическом регионе, также появилась теоретическая возможность возобновить полноценный диалог.

Днем ранее Путин также заявил, что российская сторона не отказывается от контактов с парламентариями из западных стран, включая США. Российский лидер добавил, что Россия обсуждает эти вопросы с руководителями обеих палат парламента страны.