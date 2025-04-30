Москва, 30 апреля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. России повезло, что ее президентом стал Владимир Путин. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Путин — это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — отметил представитель Кремля, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Песков также анонсировал выход фильма про российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что президенту РФ доверяют более 80% россиян. При этом 77% респондентов положительно оценили работу Путина на посту главы государства.

Песков 23 февраля заявил, что президент РФ максимально далек от популизма и при этом сохраняет высокий уровень поддержки населения. Ранее представитель Кремля указывал на то, что многолетний стабильный показатель уровня доверия главе государства свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат его работы.