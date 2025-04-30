Москва, 30 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Россия является неотъемлемой частью Европы и мира, основанном на взаимоуважении и праве. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира, Россия является евразийской страной. И Россия является частью мира, который основан не на правилах, а который основан на праве, на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве»,— заявил Песков.

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