Москва, 30 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Россия должна одержать победу в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 30 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации и делают они это героически. Песков также обозначил, что информационные войны могут быть победными, но настоящая победа куется на поле боя.

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