Москва, 30 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Нацизм продолжает жить, и его корни очень глубоки. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Нацизм. Хотя мы его задушили, хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма, произошедшее на Украине.

«Когда мы говорим сейчас «киевский режим», это не просто так. Украина, к сожалению, оказалась страной, где нацизм, вот эти ростки нацизма, стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. И эти нацисты опять стали ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин сделал то, что должен был сделать.

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