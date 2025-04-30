Москва, 30 апреля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал то, что должен был сделать, начиная специальную военную операцию. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание».

РИА Новости

«Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать», — отметил Песков.

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