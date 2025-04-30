Москва, 30 апреля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Немецко-фашистские войска в 1941 году напали на СССР с цель уничтожения советского народа. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Григорий Капустянский/РИА Новости

«Ни у кого не должно быть никакого сомнения, немцы пришли в нашу страну, тогда в Советский Союз, чтобы нас сделать рабами, а кто окажется лишний, чтобы уничтожить», — рассказал он в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Представитель Кремля подчеркнул, что это не пропагандистские заявления, а то, что говорили сами фашисты. Песков уточнил, что такие заявления делал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер на всех совещаниях, когда создавался план нападения на СССР «Барбаросса».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас важно сохранять сплоченность, чтобы противостоять распространению любых форм расизма — неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Глава государства назвал последнее долгом перед ветеранами и будущими поколениями.

Накануне Путин призвал сделать все возможное, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность. По его словам, за этими попытками стоят претензии на мировое господство, а также давление или вмешательство во внутренние дела суверенных государств.