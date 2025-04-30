Москва, 30 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. В России стартовала масштабная акция «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», во время которой российские футболисты перед матчами выходят на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом 30 апреля рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Александр Вильф/РИА Новости

Мемориальную кампанию организовал РФС при поддержке Управления Администрации президента РФ по общественным проектам.

Первыми в акции приняли участие полуфиналисты Кубка России по футболу, старейшие московские клубы «Спартак» и «Динамо». Игроки, арбитры и юные воспитанники спортивных школ Москвы вышли на поле с портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны.

Футболисты-легионеры при этом вынесли фотографии ветеранов-фронтовиков. Перед началом игры народная артистка России Екатерина Гусева исполнила песню «Десятый наш десантный батальон».

На 80-й минуте матча зрители поучаствовали в караоке-флешмобе РФС и спели на трибунах «Катюшу».

«Акция «Бессмертный полк» продолжится на кубковых матчах в Москве, где сыграют «Локомотив» и «Ростов», а также в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» — ЦСКА», — сообщили в департаменте мероприятий РФС.

Там добавили, что «Бессмертный полк» проведут также на матчах РПЛ, Первой и Второй лиги. В акции поучаствуют свыше 70 команд из 50 российских регионов.

22 апреля в России стартовала онлайн-акция «Бессмертный полк», которая позволит всем желающим принять участие в праздновании Дня Победы, в том числе в тех регионах, где не будет шествий в традиционном формате.

Ранее депутат Госдумы и сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева пояснила, что традиционное шествие состоится только в тех городах, где региональные отделения акции и местные власти сочтут это возможным по соображениям безопасности. Акция пройдёт 9 мая, а время её проведения местные власти определят самостоятельно в зависимости от часового пояса.