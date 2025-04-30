Москва, 30 апреля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Иммерсивную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» будут показывать в кинопарке «Москино» с 1 по 11 мая. В спектакле режиссера Игоря Угольникова принимают участие народные артисты России, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, профессиональные каскадеры. Кроме того, в представлении используют компьютерную графику и военную технику.

Пресс-служба департамента культуры города Москвы

Премьерный показ кинотеатральной постановки состоится 1 мая. Именно в этот день 80 лет назад советские войска штурмовали Берлин. Спектакль можно будет увидеть на натурной площадке «Рубежи обороны».

Зрители увидят детализированную реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы. Постановка объединяет кино, театр и музыку, сочетая профессиональную игру артистов, современные графические приемы и оркестровые композиции.

В реконструкции примут участие заслуженный артист России Сергей Маховиков, актёры Алексей Колган, Иван Замотаев и другие. Во время представления прозвучат песни «Священная война», «И все-таки мы победили» и «Валенки», а в конце спектакля гости услышат победоносную речь Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Торжественные военные композиции исполнят солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Также зрители услышат стихи из поэмы «Знамя Победы», написанной современным поэтом Владом Маленко.

Для постановки построили копию здания Рейхстага в первый день штурма, а на Королевской площади сделали рытвины, как от танковых снарядов. Массивные колонны, полуразрушенный купол и барельефы воссозданного памятника архитектуры дополнили двумя большими экранами. На них будут показывать кадры хроники и реконструированные игровые фрагменты. Напротив Рейхстага установят трибуны на 500 мест с навесным потолком, чтобы погода не стала помехой для гостей.