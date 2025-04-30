Кемерово, 30 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. На рудной шахте в Таштагольском районе Кемеровской области произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого оттуда эвакуируют людей. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

РИА Новости/Антон Вергун

«30 апреля горноспасатели выехали на происшествие на шахту по добыче руды в Кузбассе. Люди из шахты выводятся. На место выдвинулись несколько отделений горноспасателей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позднее в пресс-службе предприятия, сообщение которой привел ТАСС, рассказали, что в шахте «произошло вытекание глины» и оттуда были выведены все, кроме одного работника, поиски которого продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел обвал породы. На тот момент там находились 75 работников, двое из которых попали под завалы.

Позднее, 16 апреля, отрезанных после обвала породы шахтеров успешно спасли и благополучно подняли на поверхность. Затем горняки после осмотра врачами, признавшими их состояние удовлетворительным, отправились домой.