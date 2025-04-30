Москва, 30 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. В Москве утром в среду, 30 апреля, грузовик с умершим за рулем водителем столкнулся с двумя автобусами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как уточняется, инцидент произошел в районе Кронштадтского бульвара. После смерти водителя грузовик стал неуправляемым и протаранил два других транспортных средства.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте для установления всех обстоятельств произошедшего.

В двух автобусах, оказавшихся на пути грузовика, были порядка 40 пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, в минувший вторник в турецкой Анталье произошло ДТП с автобусом, в котором находились россияне. В результате опрокидывания транспортного средства на бок пострадали 18 граждан РФ и местный водитель, госпитализировали 17 человек.

Также 28 апреля серьезное ДТП с экскурсионным автобусом произошло во Владимирской области. Различные травмы получили 16 человек.