Москва, 30 апреля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. В России выделили пять самых распространенных, но при этом опасных ошибок, которые пользователи допускают при работе с браузерами. Об этом 30 апреля рассказали в Роскачестве.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ведомстве предупредили, что мини-приложения для браузеров могут нести в себе серьезную угрозу. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что мошенники могут получить доступ к личным данным пользователя. Он посоветовал скачивать расширения только из проверенных магазинов приложений.

Также негативные последствия могут последовать из-за игнорирования очистки кэша. Это замедлит работу браузера, большое количество cookie-файлов может помочь следить за действиями пользователя в сети. Периодическое удаление этой информации поможет сохранить конфиденциальность.

Кроме того, в Роскачестве рекомендуют проверять доступ к камере, микрофону и файлам на гаджете, который могут запрашивать некоторые интернет-ресурсы.

Опасной является и функция автозаполнения паролей в браузерах. Несмотря на удобство, хранение личных данных в интернете может представлять угрозу. Эксперты посоветовали удалять ненужные записи и использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить учетные записи.

Также эксперты напомнили, что в браузерах есть встроенные системы защиты, которыми не стоит пренебрегать.

В марте эксперты рассказали, что браузер Chrome стал излюбленным инструментом мошенников, которые распространяют фальшивые расширения и крадут данные пользователей. Специалисты посоветовали устанавливать только те программы, которые действительно необходимы, а также установить антивирус с защитой от фишинга.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

1 апреля российский лидер подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.