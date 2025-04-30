Москва, 30 апреля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Сегодня важно сохранять сплоченность и противостоять распространению любых форм расизма — неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Глава государства отметил, что мероприятие было организовано по инициативе оборонных ведомств России и Белоруссии и в 2025 году проводится под девизом «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом».

Путин напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы Советского Союза над нацистской Германий в Великой Отечественной войне, что объединяет миллионы людей во всем мире, так как этот праздник дорог всем хранящим священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных и подлинных героях, которые сокрушили нацизм, защитили свое Отечество и спасли народы Европы от порабощения.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплочёнными в отстаивании правды о минувшей войне. Противостоять распространению любых форм расизма — неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий», — говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии.

Президент РФ также назвал это долгом перед ветеранами и будущими поколениями и прочным фундаментом для построения безопасного и справедливого мира, а также равноправных и партнёрских отношений между народами.

Как сообщало ИА Регнум, накануне президент РФ призвал сделать все возможное для противостояния возрождению нацизма и распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность. Он уточнил, что за такими попытками стоят претензии на мировое господство и давление или вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

Ранее в этот же день Путин отметил, что День Победы является святым праздником для России и других стран бывшего Советского Союза. Президент РФ добавил, что этот праздник является общим достоянием России и стран СНГ, в потому Москва ждет лидеров целого ряда государств на торжественных мероприятиях 9 мая.